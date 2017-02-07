توصلت دراسة حديثة إلى المدة الأفضل لممارسة التمارين الرياضة خلال اليوم، لتنشيط الدورة الدموية والجسم، كما عرضت بعض النقاط الإضافية التي تساعد في تنظيم الحياة إلى جانب ممارسة التمارين.
مدة التمرين يوميا؟
وفي هذا السياق قام الخبيران Joshua Millburn و Ryan Nicodemus بدراسة بعض الطرق التي من شأنها تحسين حياة الشخص، ومن أهمها التمارين الرياضية والتي قدّروا المدة اللازمة للقيام بها بـ 18 دقيقة.
وأكدا أن هذه هي المدة الأنسب لتنشيط الجسم والدورة الدموية وتخفيف التوتر وغيرها الكثير من الفوائد، والتمرين لمدة 18 دقيقة يُغنيك عن الذهاب لصالات الرياضة والتدريب لساعات أطول.
ولكن الوصول للفترة الأمثل للتمارين لم يكن الهدف الوحيد للدراسة، بل ذكروا مجموعة من الأمور الإضافية التي من شأنها أن تبسّط بعض الأمور في حياتك وفي نفس الوقت ستقوم بتحسينها.
أعمال أخرى مفيدة:
أول الأعمال المهمة التي من شأنها أن تضيف قيمة جديدة لطريقة حياتك هي تنظيمك لأمورك المالية، وذلك عن طريق تخصيص قائمة لحاجياتك تقوم بتصنيفها حسب الحاجة لها (مهمة جدًا، مهمة، شيئ أنت معجب به).
وذكر الباحثان، أيضًا خلال الدراسة أن تنظيم العلاقات مع الآخرين، من شأنه أن يحسّن من أسلوب حياتك وذلك عن طريق عدم التعمّق في العلاقات مع كل معارفك، وذلك حفاظا على الوقت.وفق “تواصل”.
وأضافا، أن عدم المبالغة في عواطفك واستيعاب الأمور وتفهمها بعقلانة من شأنه أن يحسّن من طريقة العيش للأفراد، وكذلك عدم المبالغة في استعمال التقنية كالهواتف الذكية.
وأحد الأمور التي توصل إليها الباحثان، خلال الدراسة الأثر الكبير للفوضى في المحيط الخاص بك على شخصيتك، فلو كنت تجلس في مكان غير مرتب، فهذا من شأنه أن يبعثر أفكارك.
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