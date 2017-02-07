كشفت مصادر عن ملابسات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، معلومات كاذبة حول سقوط صاروخ حوثي على مدينة الرياض، مبينة السبب وراء إطلاق الانقلابيين تلك الأكاذيب.
وأوضحت المصادر وفقاً لقناة “الإخبارية”، أن ميليشيا الانقلابيين يعانون حالة من الذعر جراء تعرضهم لضربات عسكرية موجعة من الجيش اليمني وقوات التحالف، ما دفع قادتهم لإطلاق تلك الأكاذيب لرفع معنوياتهم.
وأكدت المصادر أن قوات التحالف شنت أمس (الإثنين) غارات جوية على مواقع وتجمعات للانقلابيين قبالة مدينة ميدي وأصابت أهدافها بدقة، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان.
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