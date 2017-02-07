تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو تم تصويره داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام، يظهر رجال الأمن وهم يقبضون على شخص، قالوا إنه كان يستعد لسكب مادة وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.
وأظهر الفيديو رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف، وذكر متداولو الفيديو أنه ربما يكون مختلاً عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الفيديو ووقت تصويره، كما لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.
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