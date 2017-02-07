“حساب المواطن”: التسجيل مفتوح لمن دخلهم فوق الـ20 ألفا.. والحد الأعلى سيُقر لاحقا وقد يكون أقل أو أكثر

المحتوى السابق المحتوى التالي توحيد زي الطالبات في جامعة سعودية يثير الجدل