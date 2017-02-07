تمكن لص ادعى رغبته في شراء جوال، من مغافلة البائع والاستيلاء على جوال أصلي من المحل وإعادة جوال آخر صيني له.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خارج المحل، اللص وهو يقف أمام المحل، طالبًا معاينة جوال أصلي غالي الثمن، حيث كان يحتفظ بالنسخة الصينية الرخيصة منه مخبأة في جيبه، وبالفعل أعطاه البائع الجوال.
وبين المقطع أنه في ظل انشغال البائع بزبائن آخرين، تمكن اللص من تبديل الجوالين، حيث أعاد الجوال الصيني للبائع على أنه الأصلي، مدعيًا عدم رغبته في شرائه، فيما خبأ الجوال الأصلي في جيبه، ولم يلاحظه أحد، إلا بعد اكتشاف وجود الجوال الصيني، ومراجعة تسجيل كاميرا المراقبة.
وفق “أخبار 24”.
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