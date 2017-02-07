استمع ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أثناء رحلته البرية الأخيرة خارج المملكة، لقصيدة ألقاها أمامه الشاعر سلمان الدعجاني.
وبدا ولي العهد، في مقطع فيديو متداول، وهو يقف أمام الشاعر في الخلاء محاطا بمرافقيه، وينصت للدعجاني وهو يلقي قصيدته، حيث صافحه ولي العهد مبتسما بعد انتهائه من إلقاء القصيدة.
يذكر أن ولي العهد كان قد عاد إلى المملكة مساء أمس (الأحد) بعد رحلة إلى خارج المملكة، حيث كان في استقباله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
وفق “أخبار 24”.
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