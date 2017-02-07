قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم (الاثنين)، بزيارة إلى مدرسة نوفل بن الحارث في حي القدس بالرياض، وشارك المعلم في شرح درس العلوم.
وأظهر مقطع فيديو الوزير داخل أحد الفصول الدراسية بالمدرسة، وهو يقوم بمناقشة الطلاب في مادة العلوم، بعد أن شكلوا مجموعات داخل الفصل، لمتابعة الدرس، حيث وجه لهم الوزير سؤالًا عن الغرض من دراسة مادة العلوم.
وطلب الوزير من الطلاب التعاون فيما بينهم للإجابة عن السؤال، كما ناقشهم في الإجابة عنه بالإشارة إلى أهمية دراسة فروع العلوم كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، وغيرها.
وفق “أخبار 24”.
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