في ظل برودة الجو الشديدة في المملكة هذه الأيام والتي وصلت لدرجات تحت الصفر، ظهرت تحذيرات من تشغيل السيارات واستخدامها قبل التسخين لمدة 5 دقائق، خاصة بعد نشر مقطع يظهر تجمد زيت المحرك.
وبين المقطع الذي تم تصويره في محل تغيير زيوت السيارات، شخصًا يقطع علبة زيت سيارات معروف إلى نصفين، ومن ثم ظهر الزيت متجمدًا داخلها، محذرًا من تشغيل السيارة والتحرك بها مباشرة في هذه الأيام شديدة البرودة.
وردًا على ذلك قال ناشطون إن الزيت الذي ظهر في العلبة التي بالمقطع، يبدو أنه مغشوش، حيث إن الزيت الأصلي لا يتجمد إلا تحت درجات تصل إلى -20، مضيفين أن تسخين السيارة لمدة 5 دقائق على الأقل، كما ينصح البعض، يتعارض مع بعض النصائح الفنية التي ترى أن تسخين السيارة يجب ألا يزيد على 60 ثانية.
وفق “أخبار 24”.
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