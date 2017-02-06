كشفت مصادر مطلعة عن إغلاق قناة “العرب” بشكل نهائي، موضحة آلية التعامل مع الموظفين الذين ما زالت عقودهم سارية.
وقالت المصادر لـ “أخبار 24” إن قرار إغلاق القناة نهائي، وقد جاء بعد توقف دام قرابة 6 سنوات كان لا بد أن يصدر فيها حسم للموضوع.
وأوضحت أن هنالك 200 موظف تقريبا على ذمة القناة، حيث سيتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعتادة التي تحدث عند إلغاء العقود، مؤكدة أنهم بدأوا بـ280 موظفا، إلا أن التسربات أثناء توقف العمل في القناة أنزلت العدد إلى قرابة الـ200.
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