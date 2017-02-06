أعلنت إدارة تعليم بيشة عن وفاة معلمة وزوجها الذي يعمل في القطاع العسكري بحادث تصادم وقع مساء اليوم الاثنين على طريق بيشة – خميس مشيط.
وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن حادث تصادم وقع بين سيارتين نتج عنه وفاة معلمة بمدرسة الجزيرة التابعة لمكتب تعليم خيبر، وزوجها الذي يعمل في القطاع العسكري، فيما أصيبت ابنتهما التي تدرس في المرحلة الابتدائية في المدرسة نفسها.
وأضافت أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، وهي في حالة خطرة، وجار متابعة وضعها الصحي مع الطاقم الطبي بالمستشفى.وفق “أخبار 24”.
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