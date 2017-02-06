أصدر مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون بياناً ذكر فيه أن المملكة ستعين سفيرا جديدا لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة عدد الرحلات الجوية.
وذكر البيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان بالرئيس اللبناني اليوم “الإثنين” في قصر بعبدا.
وجاء نص البيان أن الوزير السبهان “أعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.”
وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تفعيل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.وفق “أخبار 24”.
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