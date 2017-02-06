بينت المصادر، أن إدارة نادي الهلال أوفت بوعدها للشرفيين، بتخفيض الإنفاق على رواتب اللاعبين المحليين بالاستغناء عن الذين يتقاضون مبالغ كبيرة، دون الاستفادة من خدماتهم بالشكل المطلوب، إذ وفرت نحو 25 مليون ريال الموسم الحالي، بعد أن انضم إلى قائمة الذين تم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية لو على سبيل الإعارة كل من: ناصر الشمراني، محمد القرني، فهد غازي، وخالد كعبي، إضافة إلى سعود كريري، يوسف السالم، حمد الحمد، يحيى المسلم، يونس العليوي والحارس عبدالله السديري، على أن يشهد نهاية الموسم الحالي إبعاد عدد آخر منهم أبرزهم عبدالعزيز الدوسري.
وأكد المصدر بأن الأمير نواف بن سعد ذكر لأعضاء الشرف قبل ترشيح نفسه لرئاسة النادي، أن رواتب اللاعبين السعوديين مرتفعة ونسبة كبيرة منهم دون أي فائدة، وأن مستقبل الفريق سيكون صعبا إلا في حال تقليص نحو 35 في المائة من الرواتب السنوية.
واقتربت إدارة الهلال من إنهاء ملف تجديد عقدي الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، إثر مفاوضات طويلة كللتها بتقييهما بالمبالغ المناسبة، بتأييد من أعضاء شرف النادي في الاجتماع الشرفي الذي أقيم أخيرا.
ميدانيا، استأنف الفريق الأزرق أمس تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد مباراة القادسية 1/ 1 في الجولة الـ17 لدوري جميل للمحترفين، وشمل المران الجوانب البدنية والفنية.
وانحصر تدريب اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء القادسية على التدريب الاستراجعي، فيما أخضع البقية للجوانب المعتادة، إذ طبق الجهاز الفني تدريبات التسديدات على المرمى من مسافات مختلفة، حرصا من المدرب الأرجنتيني دياز على تحسين إنهاء الهجمة بشكل سليم، قبل أن تختتم بمناورة على جزء من مساحة الملعب للتطبيق التكتيكي.وفق “أخبار 24”.
وواصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا، بينما ستتحول التدريبات اليوم للصباح بدلا عن المساء ضمن استعدادات الأزرق لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ18.
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