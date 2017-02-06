اعلن المحامي والقانوني خالد ابو راشد والمتكفل بإيصال كمافآت دائمة من سيدة الاعمال الاهلاوية للاعبي الاهلي عن تقديمها لمكافآت الفوز على الاتحاد في ديربي جدة برباعية مقابل هدف إستمراراً لدعمها المتواصل.
وكانت سيدة الاعمال الاهلاوية قد دعمت الفريق الأهلاوي الاول في مواسم سابقة والموسم الماضي موسم الانجازات على وجه الخصوص.
وتكفلت بأغلب مكافآت لاعبي الاهلي في مباريات الموسم الماضي تحديداً في مباريات الحسم قبل التتويج بالدوري وكانت مكافآت مضاعفة بينما لاتزال هويتها مجهولة لدى الاهلاويين والشارع الرياضي كامل حيث انها لاتعرف سوى بإسم سيدة الاعمال الاهلاوية فقط.وفق “أخبار 24”.
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