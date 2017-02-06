يجري اللاعب علي عواجي عملية جراحية في مستشفى اسبيتار في الدوحة تحت إشراف البلجيكي بيتر دوخ، وستكون العملية عبارة عن جبيرة للساق ووضع شرائح معدنية ومسامير في مفصل القدم، وكان عواجي وصل العاصمة القطرية، فجر أمس برفقة اخصائي الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الدكتور محمود البربري وأحد أصدقائه.
وتقرر أن تجرى العملية صباح اليوم للمفصل، على أن يعود عواجي إلى جدة بعد العملية، بينما سيراجع نفس الطبيب نهاية الشهر في الدوحة لفك الجبيرة، والبدء في التأهيل الطبي.وأكد الدكتور البربري أن عودة اللاعب ستكون مع بداية العام القادم حتى يكون بكامل جاهزيته للمشاركة مع الفريق وفق “النادى”.
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