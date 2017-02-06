وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم “الإثنين”، على تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”، كما أدان استهداف الحوثيين للفرقاطة السعودية مؤكداً أنه يمثل تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس وافق على الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعتين مع الحكومة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا” وملحقيها (الأول والثاني)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأعرب الطريفي عن إدانة المجلس لتعرض فرقاطة سعودية، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، واصفاً الأمر بأنه تطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين.وفق “أخبار 24”.
وقدم المجلس التعازي لفردي طاقم الفرقاطة اللذين استشهدا إثر العملية، كما عبر عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين الثلاثة، ونوه بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تتمكن الحكومة الشرعية اليمنية من استعادة الدولة.
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