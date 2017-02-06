أدى سفراء المملكة المعينون حديثاً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، القسم، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الإثنين.
ونص القسم الذي أداه السفراء على: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.وفق “أخبار 24”.
والسفراء الذين أدوا القسم هم:
المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير المعين لدى تركيا.
رياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى الأرجنتين.
محمد بن حسين مدني السفير المعين لدى بولندا.
الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى أوغندا.
سعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى سنغافورة.
بعد ذلك تشرَّف السفراء المعينون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى توجيهاته، كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين كل من:
غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا.
محمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا.
نايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى التشيك.
هشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى أوزبكستان.
مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى بلغاريا.
ظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى كازاخستان.
فيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.
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