خاطبت شركة “آبل” وزارة الاقتصاد الإماراتية لاستدعاء نحو 88.7 ألف جهاز “آيفون 6 إس”؛ وذلك لوجود عطل يتعلق بالبطارية.
وأوضحت الشركة أن بعض تلك الهواتف، والتي صُنعت في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015، تغلق فجأة دون رغبة المستخدم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن عملية الاستدعاء تأتي ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة، في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف.
ودعت شركة “آبل” مستخدمي هذا النوع من الهواتف لزيارة أحد مراكز الخدمة، أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني؛ لمعرفة ما إذا كانت البطارية في حاجة للتغيير.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج