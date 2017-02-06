تتسلم المملكة غدا “الثلاثاء”، ناقلة النفط العملاقة “أمجاد” من كوريا الجنوبية؛ التي تعتبر الأولى ضمن عشر ناقلات تعاقدت الرياض على شرائها من سيول.
ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية للأنباء “يونهاب”، فإن شركة “هيونداي سامهو” للصناعات الثقيلة، ستسلم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إحدى ناقلات النفط العملاقة، حيث ستجري مراسم التسليم في مدينة موكبو جنوب البلاد.
وأوضحت أن الناقلة “أمجاد” يبلغ طولها 333 متراً وعرضها 60 متراً وارتفاعها 29.4 متر، وتقدر قيمتها بين 85 و95 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أنها الأولى التي ستسلمها الشركة خلال العامين المقبلين للمملكة بموجب عقد موقع في مايو 2015، لبناء 5 ناقلات علاوة على (5 ناقلات إضافية اختيارية).
من جانبها، قالت الشركة الوطنية في دعوتها لحفل تسلم الناقلة إن “الناقلة الجديدة، أمجاد، ستكون إضافة مهمة للأسطول البحري لنقل النفط؛ وبها يرتفع عدد ناقلات الأسطول إلى 37 ناقلة نفط عملاقة، كما ستصبح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المالك الأكبر للناقلات على المستوى العالمي”.وفق “أخبار 24”.
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