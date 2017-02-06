طالبت إدارة نادي الزمالك لاعبها محمود كهربا المعار لنادي الاتحاد بعد العودة من مشاركة المنتخب المصري في البطولة الإفريقية بأن يكون هناك اجتماع معه لحل بعض الأمور المالية المتعلقة بإعارته، وكذلك لمناقشة بعض العروض الاحترافية التي وصلت للنادي من نادي سعودي وناديين إماراتيين وآخر فرنسي لكي يتم الاتفاق المبدئي على ذلك، لينضم إلى ناديه الجديد في حال تم الاتفاق ابتداءً من الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته للاتحاد.
وعلمت “الوطن” أن كهربا لم يتقاض راتبه مع نادي الاتحاد منذ 3 أشهر، ويجيز له النظام فسخ عقده في حال إيجاد عرض جاد من نادي آخر.
يذكر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا انضم إلى الاتحاد بنظام الإعارة لمدة عام مقابل ما يفوق 4 ملايين ريال في الصيف الماضي على أن تنتهي إعارته بنهاية هذا الموسم.
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