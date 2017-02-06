طالب صالح الداود اللاعب الدولي السابق والإعلامي الحالي في اذاعة يو إف إم ، اللاعبين السعوديين بالاقتداء بنجم وقائد النادي الأهلي والأخضر ” تيسير الجاسم ” المقلب بـ ( القلب النابض للملكي ) في الانضباط وثبات المستوى داخل الملعب.
قال صالح الداود عبر برنامج بين اثنين على إذاعة يو إف إم : ” للأسف الشديد ،أصبحت البيانات التي تخرج من الأندية والمنظومة الكروية بشكل عام اكثر من المباريات في دوري جميل للمحترفين،وهذا مؤشر ليس بالجيد بالنسبة للمسابقة السعودية وللكرة السعودية “.
أضاف : ” يجب على كل لاعب سعودي أن يقتدي بنجم وقائد النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول تيسير الجاسم في الانضباط وثبات المستوى ،فهو يقدم نفسه بصورة رائعة رفقة ناديه وكذلك الأخضر،وحضوره وانضباطه الشديد داخل وخارج الملعب يُثير الإعجاب ويستحق الإشادة من جميع النواحي”.وفق “أخبار 24”.
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