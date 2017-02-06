قطعت مفاوضات الحارس الدولي وليد عبدالله مع إدارة الشباب شوطاً كبيراً من اجل شراء المدة المتبقية من عقده الاحترافي، بعد ان عقد اللاعب عدة اجتماعات مع إدارة الشباب بحضور وكيل اعماله علي الرماح، وتنازل وليد عبدالله عن قرابة ثلاثة ملايين ريال رواتب متأخرة مقابل تنازل إدارة الشباب عن المدة المتبقية والتي تقدر بأربعة اشهر ونصف الشهر، وفي حال رفضت ادارة الشباب العرض فإنها ستكون مطالبة في نهاية شهر مايو المقبل بدفع اكثر من خمسة ملايين ريال ما يسبب ازمة مالية جديدة للنادي العاصمي.
ووقّع وليد عبدالله عقدا الأسبوع الماضي مع إدارة النصر لتمثيل الفريق بدءاً من يونيو المقبل ولمدة ثلاثة مواسم مقابل 15 مليون ريال، تاركة امر المفاوضات مع إدارة الشباب للتنازل عن المدة المتبقية للحارس الدولي ووكيل اعماله، على ان يتم قيده في قائمة اللاعبين الهواة حتى فترة التسجيل الصيفية المقبلة.
وكانت إدارة النصر قد رفضت تقديم مبلغ لإدارة الشباب وعدم الدخول في مفاوضات مع الشبابيين في توقيع مخالصة مع وليد عبدالله، كون إدارة النصر مقتنعة تماماً بأن انضمام وليد عبدالله في الفترة الصيفية هو خيار افضل لها في ظل جاهزية عبدالله العنزي الفني الحالية.
من جانب اخر، أثنى المدرب الفرنسي الجديد لفريق النصر باتريس كارتيرون على الأداء الذي قدمه اللاعبون في مباراة الخليج، وبيّن المدرب بعد المباراة للاعبين ان المستوى الذي قدموه في المباراة يجعله متفائلا لتحقيق إنجازات جيدة مع الفريق، مشدداً على ان الفرص الضائعة هي السلبية الأبرز التي اظهرها الفريق في مواجهة الدمام، مطالباً اللاعبين باستغلال هذه الفرص في الاستحقاقات المقبلة.وفق “أخبار 24”.
ويتسلم المدرب الفرنسي بدءاً من اليوم تدريبات الفريق، بعد ان منح اللاعبين إجازة عن التدريب أمس، ويستعد الفريق لمواجهة الوحدة في الجولة الـ18 من دوري جميل والمقررة السبت المقبل في الرياض، وتسعى إدارة النصر لأخذ موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم من اجل تقديم المباراة الى الثالثة والنصف عصراً في ظل الأجواء الباردة، التي تشهدها العاصمة الرياض والتي ستؤثر على الحضور الجماهيري.
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