قالت مصادر إن المرحلة الثانية من مشروع “قطار الشمال”، التي تشمل مناطق القصيم وحائل والجوف وانتهاءً بمحافظة القريات، ستنطلق نهاية العام الجاري 2017.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياض”، أن جميع القطارات وخطوط السكك الحديدية جاهزة للعمل لنقل المعادن والبضائع والركاب، لافتة إلى أن المشروع سينهي معاناة آلاف المواطنين خاصة في مدن الشمال.
وأشارت إلى أنه بتلك الجاهزية، يكتمل العمل للمشروع الممتد من الحديثة شمال المملكة إلى الرياض مروراً بالجوف وحائل والقصيم وسدير، ويربط مناجم الفوسفات (بحزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية) ومناجم البوكسايت (بالبعيثة) بمناطق التصنيع (في رأس الخير والجبيل والدمام) بطول إجمالي يبلغ 2750 كلم.
يذكر أن د. رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمشرف على شركة “سار”، أعلن أمس الأول انطلاق المرحلة الأولى لقطار الشمال نهاية شهر فبراير الجاري وتشمل محطات الرياض – المجمعة – القصيم، لافتا إلى أن الأسعار خلال أول شهرين ستكون بسعر ثابت وترويجي.
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