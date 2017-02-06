دفعت إصابة ابن بنزيف الرعاف الأنفي أمّه إلى اختراع آلة طبية توقف النزيف دون الحاجة لمساعدة الآخرين أو زيارة مستشفى، وشاركت باختراعها في المعرض الدولي للمخترعين بالكويت ونالت الميدالية الفضية وسط تنافس 36 دولة.
وقالت المخترعة السعودية شروق الجنوبي إن إصابة ابنها بذلك النزيف كانت تؤرقها، ولا سيما أنها بدت عاجزة عن إيجاد حل لمشكلة الرعاف التي يعانيها، فعملت على ابتكار آلة تريح مَن يعاني هذا المرض منذ ثلاثة أعوام، مشيرةً إلى أنها استلهمت فكرة الاختراع من جلسات الكشف والمنظار التي كان يخضع لها ابنها.
وأوضحت وفقاً لـ”الحياة” أن الآلة المبتكرة سهلة الاستعمال، وغير مكلفة، وتعمل بطريقة هندسية كيماوية، بآلية معينة تساعد كبار السن وذوي الحاجات الخاصة وكذلك طلبة المدارس والرياضيين، وتغنيهم عن زيارة المستشفى في الحالات الطبيعية.
وأشارت الجنوبي إلى أنها شاركت باختراعها أيضاً في معرض ابتكار 2013، وفي مؤتمر الابتكار الصحي، الذي أُقيم في مدينة الملك فهد الطبية وفازت بالمراتب الـ10 الأوائل.
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