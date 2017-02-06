تمكنت شرطة الرياض من القبض على ثلاثة وافدين و29 امرأة، إثر تورطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة أن معلومات وردت حول قيام ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية، باستئجار عمارة سكنية في حي الدار البيضاء جنوب الرياض، أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها ولإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن.
وأضاف أنه بعد ثبوت صحة المعلومات جرى ضبطهم جميعاً كم تم ضبط 29 امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل يحتوي على 25 برميلاً من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر.
وأشار إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً في مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص، وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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