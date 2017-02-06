هطلت صباح اليوم “الإثنين” أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مدن ومحافظات الرياض والقصيم، تزامناً مع موجة البرد التي تشهدها معظم مناطق المملكة هذه الأيام.
وبث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات توثق هطول الأمطار على محافظات حريملاء، وحوطة سدير، والمجمعة، وشقراء والدوادمي، بالإضافة إلى مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
وفق “أخبار 24”.
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