يشرف خادم الحرمين الشريفين مساء غد «الثلاثاء» العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
وتمثل العرضة السعودية التي سيشارك فيها الأمراء والمواطنون أحد أهم نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، والتي تعبر عن وحدة الوطن واتحاد الشعب والقيادة وتمثل تجسيدا لعزة الأمة وقوتها وتماسكها ويردد خلالها المشاركون جماعيا: (نحمد الله جت على ما نتمنى .. من ولي العرش جزل الوهايب)، مطعمة بأصوات الطبول ولمعان السيوف في كل احتفالاتهم الوطنية وغير الوطنية.
وتعتبر العرضة النجدية الرقصة الرسمية للبلاد، والحاضرة الدائمة في كل المناسبات، التي يشارك فيها الملك والأمراء المواطنين على أصوات الطبول، ويجدون فيها تعبيرا عن الفرح والسلام، وأيضا هي أشبه بتجديد الولاء للملك؛ لأنها كانت رقصة الحرب في زمن الحروب.
وتؤدي الفرق الشعبية العرضة التي كانت في البداية رقصة الحرب عند لقاء الخصوم، وجاءت العرضة تطورا لعادة عربية عرفها العرب قديما في حالة الحرب، وإن كان لا توجد نصوص في التراث العربي القديم، يستطاع من خلالها الربط بينها وبين واقع العرضة التي تعرف اليوم، لكن الملاحظ وبكل وضوح، أن أركان العرضة الأساسية كانت ملازمة للحرب منذ القدم، إذ تقرع الطبول في الحرب، والسيف يحمل، والشعر الحماسي عنصر أساسي من عناصر الحرب.وفق “صدى”.
وتعد العرضة النجدية – كما هو معروف – فنا حربيا كان يؤديه أهالي نجد بعد الانتصار في المعارك، وذلك قبل توحيد أجزاء البلاد عندما كانت الحروب سائدة في الجزيرة العربية. ومن مستلزمات هذا اللون من الفن الراية والسيوف والبنادق للمنشدين قصائد الحرب، بينما هناك مجموعة من حملة الطبول، التي يضربون عليها بإيقاع جميل متوافقا مع إنشاد الصفوف، ويطلق على أصحاب الطبول الذين يقفون في الخلف طبول التخمير، أما الذين في الوسط، فهم الذين يؤدون رقصات خاصة طبول الاركاب، كما يوجد بالوسط حامل البيرق (العلم). والعرضة وإن كانت غالبا مرتبطة بالحرب، إلا أنها تؤدى في مناسبات أخرى كالاحتفالات والأعياد والزيجات، فعندما تقام حفلة كبرى لاستقبال شخصية مهمة غالبا ما تؤدى العرضة
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