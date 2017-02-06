أشاد فضيلة الشيخ عائض القرني؛ بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، مؤكداً أنه منشط إسلامي، وما نراه من تلاحم بقيادة ملك الحزم والعدل سلمان بن عبدالعزيز، أمرٌ يثلج الصدر.
وأضاف القرني أن ما شاهدته من نشاط ومواهب شابة وتنوّع في التراث، يجعلنا نفخر بهذه الصورة التي رسمتها القيادة والشعب عن المملكة بتاريخها وتراثها وأصالتها الضاربة في التاريخ.
وقال القرني؛ في أثناء زيارته قرية عسير بالجنادرية: إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة رسالة للجميع، وفيها سداد وصواب؛ لأننا أمة تراث وتاريخ ورسالة, ونحن في المملكة العربية السعودية نحمل تاريخاً عريقاً وإرثاً نفخر به ليس وليد اليوم والأمس.وفق “صدى”.
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