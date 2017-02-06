أطاحت الجهات الأمنية بالمملكة خلال شهر يناير الماضي فقط، بـ85 متهما في قضايا إرهاب، ينتمون إلى 10 جنسيات مختلفة.
وأوضحت مصادر، وفقا لصحيفة “الوطن”، أن المواطنين السعوديين تصدروا قائمة المقبوض عليهم بواقع 47 موقوفاً، فيما جاء الباكستانيون في المرتبة الثانية بـ15 متهماً، واليمنيون ثالثاً بـ8 أشخاص.
وأشارت إلى أن 6 سوريين ضمن القائمة، فضلاً عن وجود 3 متهمين من الأردن، واثنين من البحرين، ومتهم من كل من مصر وأفغانستان، والفلبين، والسودان.
وأوضحت أن 42 متهما تم القبض عليهم بعد العملية الأمنية التي نفذتها الجهات الأمنية في استراحة بحي الحرازات بمحافظة جدة، ونتج عنها قتل الإرهابيين، خالد السرواني، ونادي المضياني، بعد تفجير نفسيهما.
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