زار الأمير خالد بن عبدالله، جناح مؤسسة الملك عبدالله في مهرجان الجنادرية، واطّلع على محتوياته ومقتنياته التي توثق ذكريات والده، وكان برفقته مدير عام المهرجان، ومدير الشؤون الإعلامية بمكتب وزير الحرس الوطني، وقائد أمن المهرجان.
واستهل الأمير خالد زيارته للمهرجان بالوقوف متأملاً أمام محتويات الجناح، التي تشمل صوراً ولوحات تعبيرية تحكي سيرة الملك عبدالله – رحمه الله – ومقتنياته، والهدايا التي أهديت إليه من قِبل رؤساء دول العالم.وفق “أخبار 24”.
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