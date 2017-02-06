كشف مقطع فيديو عن حقيقة الهجوم الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية الأسبوع الماضي أثناء تنفيذها لمهمة مراقبة جنوب البحر الأحمر، بعدما زعمت ميليشيات الحوثي أنها قصفتها بصاروخ.
وبيّن الفيديو الذي أذاعته قناة “العربية”، أن الفرقاطة تمت مهاجمتها من قبل زورق يقوده انتحاري، الأمر الذي يكذب ادعاءات الحوثيين.
يذكر أن الفرقاطة وصلت أمس (الأحد) إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة بموعدها المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج