كشفت مصادر عن تفاصيل ونتائج التحقيقات التي أجريت في حادثة دهس مدير مرور مكة المكرمة العقيد باسم البدري الأربعاء الماضي، لافتةً إلى أن مرتكب الحادث شاب في العقد الثاني من العمر ويعمل بأحد فروع بلديات أمانة مكة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشاب أقر بفعلته خلال التحقيقات مبرراً ذلك بأنه خطأ ارتكبه خلال محاولته الهروب من طلب تقديم إثباتات القيادة والسيارة لمدير المرور؛ عقب توقيفه بسبب السير بشكل عكسي في منطقة المسفلة بمكة.
وبيّنت المصادر أن التحريات أثبتت أن الشاب متهم سابق في قضية أخلاقية، كما سجلت ضده ٨٦ مخالفة مرورية تنوعت بين السرعة الجنونية وقَطع الإشارات، منوهةً إلى أنه تمكن من الهرب عقب الواقعة وقام بإخفاء مركبته في أحد أحواش منطقة الشرائع محاولاً الهرب من المكان، لكنه عاد مجدداً وسلم نفسه للجهات الأمنية.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية أنهت التحقيقات معه يوم الخميس الماضي، ومن ثم أحالت ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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