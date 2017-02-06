وثّق مقطع فيديو لحظات مهاجمة 3 لصوص لأحد المواطنين في وضح النهار والاعتداء عليه وسلب متعلقاته الشخصية، عقب نزوله من سيارته وسط مشاهدة بعض المارة للحادث.
وأظهر الفيديو الملتقط بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع قيام ثلاثة لصوص بمباغتة المواطن والهجوم عليه أمام منزله عقب نزوله من سيارته؛ حيث رفع أحدهم سلاحاً أبيض لتهديده وإجباره على الاستسلام لهم، وسط محاولات منه للهروب منهم، إلا أنهم تمكنوا من إسقاطه على الأرض والاعتداء عليه وسلب أمواله.
وبيّن الفيديو الذي لم يحدد مكان أو توقيت تصويره، شخصاً كان يمر بجوار مكان الواقعة، وحينما حاول التدخل هدده أحد اللصوص بسلاحه ليضطر إلى عدم الاقتراب منه وتركه يهرب.
وفق “أخبار 24”.
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