اكتشف مواطن في منطقة القصيم تسجيل مخالفة مرورية ضد ابنته لعدم تجديدها رخصة القيادة عندما دخل إلى حسابه في “أبشر”، ووجد أنها مسجلة بأنها ارتكبت قبل 14 عاماً، لافتاً إلى أن ابنته كانت تبلغ من العمر 11 عاماً.
وقال المواطن حسين الحربي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إنه توجه إلى مرور منطقة القصيم، ليتبيّن له أن المخالفة صدرت من قِبل قوة أمن الطرق بمحافظة جدة بتاريخ 18 / 12/ 1423 هـ.
وأوضح الحربي أن الهيئة المرورية بالقصيم رفعت خطاباً لأمن الطرق بجدة تستفسر فيه عن المخالفة، مطالباً بسرعة إسقاطها بعدما تم إخباره بأنها لن تسقط بسهولة، وربما يضطر للسفر إلى جدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج