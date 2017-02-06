قدم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة شكره للاعبي منتخب مصر على الأداء الذي قدموه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم خسارتهم المباراة النهائية للبطولة أمس (الأحد) أمام الكاميرون وفشلهم في التتويج باللقب الثامن.
وقال أبو تريكة في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “شكراً لرجال مصر، كنّا نود البطولة ولكن هي كرة القدم، قدمتم نموذجاَ في الاجتهاد والروح والعزيمة، نراكم في كأس العالم ٢٠١٨ إن شاء الله، نحن معكم”.
وكانت الكاميرون قد توجت بلقب البطولة الإفريقية الخامسة في تاريخها بعد غياب دام 15 عاماً عن لقبها الأخير، وذلك بعد فوزها على مصر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.وفق “أخبار 24”.
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