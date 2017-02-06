كشف المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” اليوم (الأحد) عن نسبة المواطنات اللائي سجلن أنفسهن بأنهن يتولين مسؤولية الإنفاق على الأسرة في المملكة.
وأوضح العصيمي خلال لقاء في برنامج “الثامنة” أنه، حتى الآن، بلغت نسبة النساء اللائي سجلن في البرنامج باعتبارهن “رب الأسرة”، 28% من إجمالي عدد المسجلين، وذكرن أنهن يتولين الإنفاق على البيوت.
وكرر الإعلامي داود الشريان النسبة التي ذكرها العصيمي أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن ثلث البيوت السعودية تنفق عليها امرأة.
وفق “أخبار 24”
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