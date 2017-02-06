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بالفيديو..التسجيل في حساب المواطن يكشف ان ثلث البيوت السعودية تنفق عليها امرأة

المحتوى السابق المحتوى التالي ‏الإسكان تستعد لتسليم 593 فيلا في محافظة القنفذة