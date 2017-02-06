توج المنتخب الكاميروني بلقب كأس الأمم الإفريقية المقامة في الغابون للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف واحد.
كان المنتخب المصري هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق محمد النني وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني تمكن نيكولاس نكولو من إحراز هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 59.
وفي الدقيقة 88 خطف فانسون أبو بكر هدفاً قاتلاً للكاميرون ليهدي فريقه اللقب الغائب منذ 15 عاماً، ويحرم المنتخب المصري من التتويج باللقب الثامن في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة.وفق “أخبار 24”.
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