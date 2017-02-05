نشر مسؤول أردني في شركة سعودية كبرى وظيفة شاغرة على حساب بـ “فيسبوك” خصص التوظيف فيها لأبناء بلده، فيما تدخلت وزارة العمل واعدة بالتحقق من الأمر.
وقال المسؤول في إعلانه المنشور على جروب مخصص للأردنيين في السعودية، إن الشركة – التي تعد من الشركات الكبرى في السعودية – تبحث عن مترجم إنجليزي/عربي، وإنه المسؤول عن الوظيفة ومن سيقوم بالمقابلة.
وأوضح أن الشركة لم تعلن عن هذه الوظيفة بشكل رسمي على موقعها الإلكتروني أو قنوات التوظيف الأخرى، حيث تم تكليفه بها، وأنه يود أن ينفع بها أبناء بلده.
وجاء رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل، بعد أن تواصل معه مواطن بخصوص الإعلان، ليرد كاتبا على حسابه بـ “تويتر”: “الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من ذلك”.وفق “أخبار 24”.
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