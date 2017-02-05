أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض اليوم (الأحد) شخصا سقط بسيارته في مجرى مياه على زاوية امتداد شارع العروبة مع الملك خالد، بعد ساعات من وفاة طفلين وسائقهما في الموقع نفسه.
وأعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي، أن الشخص نُقل إلى المستشفى بعد إصابته في الحادث واحتجازه في السيارة قبل انتشاله.
يذكر أن الموقع نفسه، شهد نهار اليوم انتشال جثث طفلين وسائقهما، بعد سقوط سيارتهم في مجرى المياه.
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