أظهرت صورة ملتقطة من صلاة الجنازة على الشهيد خالد الزهراني لفتة مؤثرة لأمير الباحة الأمير مشاري بن سعود وهو يقبل جبين الشهيد المخضب بالدم.
وبدا الأمير مشاري وهو ينحني ليقبل جبين الشهيد المسجى في المسجد، والذي صُلي عليه بلباسه العسكري الذي توفي فيه، وبدمائه التي تخضب وجهه، حيث يصلى على الشهيد كما توفي دون أن يكفن أو يغسل جسده.
وكانت جموع غفيرة يتقدمها أمير الباحة قد أدوا صلاة الميت على الشهيد الزهراني عصر اليوم (الأحد)، بعد استشهاده في الحد الجنوبي.وفق “أخبار 24”.
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