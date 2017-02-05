أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن، القبض على مواطن ثلاثيني؛ مارس التفحيط على طريق عام أمام دورية الشرطة، معرضاً حياته ومرتادي الطريق للخطر.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، تظهر به إحدى المركبات يمارس قائدها التفحيط بأحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الأمن، فقد تم التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وإيقاف المركبة.
وأضاف أنه تم القبض على قائدها الذي تبيَّن أنه مواطن ثلاثيني، ولوحظ أنه بحالة غير طبيعية؛ فتم إيقافه تمهيدًا لإحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.
يشار إلى أن المادة السابعة من نظام قوى الأمن الداخلي تتيح لرجل الأمن استعمال السلاح لحماية نفسه والناس من حوله بإطلاق النار على المخالف للنظام، وهو ما طبقه رجل الأمن بعد قيام المفحط بتشكيل الخطر والتفحيط دون الاستجابة للتوقف.وفق “أخبار 24”.
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