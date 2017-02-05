كشفت وزارة التعليم أن موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستوافق 9 من شهر رمضان المقبل بحسب التقويم الدراسي للعام المعلن سابقاً، من المقرر أن تبدأ في العاشرة صباحاً.
ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الطابور الصباحي للأسبوع الأخير من الدراسة للبنين والبنات في الفترة من 2-6 رمضان المقبل سيكون في الساعة 9:45 صباحاً.
في السياق ذاته طالب ملتقى المعلمين بأن تبادر وزارة التعليم بإيجاد حلول مناسبة من خلال تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بحيث تجرى قبل شهر رمضان مراعاة للطلاب وأسرهم.وفق “أخبار 24”.
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