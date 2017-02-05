أكد وكيل اللاعبين، ذيب الدحيم، أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، ينوي خلال الفترة المقبلة عمل الكثير من الأمور التي ستسعد العشاق النصراويين، موضحا أن جماهير العالمي عليها دعم الفريق بقوة، وعدم التخلي عنه، وترك المدرج.
وقال الدحيم في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:” لو تعلم أيها العاشق المتيم بالنصر هذا الرجل ومايفكر بعمله في قادم الأيام لإسعادكم ، لن تتركون المدرج أبداً”، مرفقا مع تغريدته صورة للرئيس النصراوي.
جدير بالذكر أن النصر حقق اليوم فوزا كبيرا على الخليج بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 من دوري جميل، ليرفع الفريق رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.وفق “المواطن”.
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