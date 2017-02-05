تسبب نجم الاهلي عمر السومة بإرباك كبير في مستشفى عرفان بجدة لدى خروجه من زيارة زميله علي عواجي الذي يرقد في الغرفة رقم 345.
وحين اراد اللاعب السوري الخروج تجمهر حوله الكثير من المراجعين والزوار وكذلك بعض نزلاء الدور الثالث، مما استدعى تدخل رجال الامن الصناعي الذين اضطروا لإغلاق المصعد وعدم السماح لأحد بالوصول إلى مكان تواجد السومة.
واضطر هؤلاء لاخراج السومة عن طريق سلم الطوارئ تجنباْ لمزيد من الفوضى في المستشفى.وفق “أخبار 24”.
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