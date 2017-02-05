أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن إغلاق كشك يعمل على فحص النظر وتحليل الدم شمال مدرسة دلة للقيادة يعمل به عمالة مخالفة وغير مرخصة نظاما لتقديم خدمات صحية ذات موثوقية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عبر الرقم 937 يفيد بوجود “كشك” خارج أسوار مركز دلة للقيادة يجري العاملون بداخله اختبارات فحص فصيلة الدم والنظر ويعمل تحت إشراف أحد الوافدين بدون ترخيص نظامي.
وأضافت أنه تمت مباشرة الموقع والقبض على الوافد الذي يعمل في ذلك المكان من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية، وتم إغلاق جميع الأكشاك الواقعة شمال مبنى مدرسة دلة للقيادة وأخذ تعهدات بعدم إعادة فتحها مطلقا، فيما تمت إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والإدعاء العام.وفق “أخبار 24”.
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