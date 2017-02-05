أظهر مقطع فيديو حالة مؤلمة يعيشها عامل ينام وسط البرد القارس داخل عبّارة لحراسة حفريات في الخبر، فيما أعلنت وزارة العمل التوصل له.
وقام مواطن بتوثيق الحالة عبر مقطع فيديو، حيث صوره مساء أمس (السبت) في خضم موجة البرد القارس التي تجتاح مناطق المملكة هذه الأيام، مظهرا العامل وهو ينام في حالة يرثى لها داخل عبارة، بحجة حراسة الحفريات التي تحدث في حي الراكة بمدينة الخبر.
وخاطب مواطنون المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، مدرجين له الفيديو، مطالبين الوزارة بمتابعة الحالة، حيث وعد بذلك في حينه، محذرا المنشآت التي لا تؤمّن مكانا مناسبا لعمالتها.
وجاء توضيح أبا الخيل، اليوم الأحد، ليؤكد العثور على العامل، حيث كتب على حسابه بـ “تويتر”: “تم الوصول إلى موقع العامل، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مكان ملائم له، ومخالفة المنشأة”، موجها شكره لمن نبه الوزارة للحالة.
وفق “أخبار 24”.
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