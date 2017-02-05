أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) في كلمة له بقصر اليمامة بالرياض خلال استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، على أن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الملك:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ضيوفنا الكرام
أيها الإخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ
يسرني أن أرحب بكم ضيوفاً على المملكة العربية السعودية، وضيوفاً على المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة الذين وفدوا إلى بلدهم الثاني ليسهموا مع مثقفي المملكة وأدبائها في إثراء البرنامج الثقافي للمهرجان .
إن هذا المهرجان معلم إشعاع ثقافي سعودي يجمع أبناء الوطن ومناطقه بتنوع تراثها وفنونها في صورة حضارية تعزز قيم الارتباط والوطنية والانتماء، وإن الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وتراثنا وثقافتنا وأصالتنا من أوجب واجباتنا، ومكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها، وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد المباركة بالاحتفاء بالعلم والعلماء.وفق “أخبار 24”.
نسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه ورخاءه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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