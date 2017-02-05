بدأت الجهات الأمنية بمنطقة عسير التحقيقات في جريمة قتل طفل يبلغ من العمر اثني عشر عاما داخل منزله بمدينة أبها.
وقالت مصادر أمنية، وفقا لـ”سبق”، إنه عثر على الطفل داخل منزله اليوم “الأحد”، بعد تعرضه لعدة طعنات قاتلة بآلة حادة، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الوالد، بعد أن أشارت أصابع الاتهام إليه، وتواصل تحرياتها لكشف ملابسات القضية.
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