إن مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً فقد قرر تأسيس وحدة للمبادرات النوعية وترتبط بمكتب مدير التعليم وتكون مهام الوحدة مايلي :
1- اقتراح المبادارت النوعية ودراستها بالتعاون مع ذوي الاختصاص بمنهجية علمية ، وفي ضوء أهداف محددة .
2- استقبال المرئيات والرؤى التطويرية والمبادرات النوعية الواردة من الميدان التربوي ، ومن أولياء الأمور والمستفيدين ، وتحكيمها والرفع بما هو صالح وقابل للتطبيق ومحقق للأهداف .
3- تطبيق المبادرات النوعية وتجريبها والإشراف عليها وتقويمها وفق قياسات أداء محددة والتنسيق في ذلك مع أقسام الإدارة ومؤسسات المجتمع وفقاً للآلية المنظمة لذلك رسمياً .
4- الإسهام في إيجاد حلول ابتكارية لتطوير العملية التعليمية ، وتحسين بيئات التعليم الصفي والتعليم الذاتي .
5- تسجيل المبادرات النوعية الفردية والجماعية بما يضمن حق أصحابها والرفع بها بعد اكتمال تطبيقها لمركز المبادرات النوعية بالوزارة .
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