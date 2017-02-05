اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
يتم بإذن الله استئناف الدروس الأسبوعية للشيخ د. فيصل بن عبدالرحمن الشدى بجامع العز بن عبد السلام.
وذلك بدءا من اليوم الأحد بعد أذان العشاء مع سيرة الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تميمة.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884909274.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج