اكتفى الهلاليون بـ180 دقيقة، شارك فيها السوري عمر خريبين مهاجم الفريق الأول، وتوصلوا إلى قناعة تامة في شراء المتبقي من عقده الساري مع نادي الظفرة الإماراتي.
وانضم خريبين (23 عاماً) إلى نادي الهلال الشهر الماضي، قادماً من الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع أحقية نادي الهلال في شراء عقده الممتد حتى 2021.
وخاض كامل دقائق لقاء فريق الهلال أمام الاتفاق في الدمام، ضمن الجولة 16 لبطولة دوري المحترفين، حينها أهدر ركلة جزاء، لكنه عاد الخميس الماضي وشارك في 90 دقيقة أمام القادسية، ليمنح الهلال نقطة ثمينة بتسجيله هدف التعادل 1ـ1، في المواجهة التي جرت في الرياض، ولحساب المرحلة 17.
ووفقاً لمصادر هلالية خاصة، فإن الأرجنتيني رامون دياز أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات المهاجم الشاب، وأبلغ الإدارة بأهمية حسم انتقاله النهائي للنادي.وفق “الرياضية”.
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